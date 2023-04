Christian Domínguez sobre denuncia a Richard Acuña: “Exponer los montos que le das a tu hijo me parece lo más bajo”

En la edición de este martes 11 de abril de ‘América Hoy’, Christian Domínguez habló sobre la denuncia contra Richard Acuña luego que su expareja Camila Ganoza lo denunciara ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

Tras la denunciar de Camila Ganoza, el esposo de Brunella Horna mostró de forma pública los gastos que invierte en su hija, los que suman más de 42 mil soles. Sin embargo, Domínguez no apoyó la acción del excongresista.

“ A mí me da mucha pena, me pongo un poco triste, cuando se le pregunta a los padres el tema de la manutención y nosotros tratamos de todas las formas de no mencionarlo por los bebés, por la seguridad de ellos, después de estas cifras de acá ”, resaltó el cantante.

“ Pero de verdad, exponer los montos que le das a tu hijo me parece lo más bajo, pero hay que hacerlo obviamente porque se está viendo un tema de alimentos ”, añadió.

