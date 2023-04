Janet Barboza no estuvo de acuerdo con Ethel Pozo al hablar sobre la denuncia que le realizó Camila Ganoza a Richard Acuña, en el programa de Magaly Medina.

La hija de Gisela Valcarcel dijo que dichos temas deberían arreglarse en privado y no en un set de televisión: “Como madre te digo Camila que lo mejor sería tratar por tu niña de conciliar con el papá y guardarlo en estricto privado, porque finalmente todos podemos hablar, pero quien queda afectados psicológicamente son nuestros hijos”, expresó Pozo.

Por ello, la popular ‘Rulitos’ evidenció su desacuerdo por el comentario de su compañera e indicó que si Richard no le hace caso a sus demandas, Camila tiene todo el derecho de hacer su denuncia como crea comveniente.

“De acuerdo Ethel, pero yo ahí me pongo de abogada del diablo, de parte de Camila, yo diría, pero si Richard es un hombre que no cumple conmigo porque me tengo que callar, yo tendría que salir a denunciar ”, manifestó Barboza.

“ Digamos que si Richard no cumple o no cumpliría con su menor hija, Camila también tiene el derecho a salir a denuncia como ella crea ”, añadió.

América Hoy: Caso Richard Acuña 2

