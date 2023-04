Camila Ganoza reveló una antigua conversación donde el padre de su hija, Richard Acuña, le aseguraba que no tenía deseos de casarse con Brunella Horna.

Este martes 11 de abril en “Magaly Tv La Firme”, la exesposa del congresista mostró una parte de su conversación para demostrar que él no quería casarse con Horna hasta que se enteró que ella tenía una nueva pareja.

“Me comentó, un mes antes de que yo comience mi relación, que él no se quería casar, que se sentía obligado. Y cuando yo formalicé mi relación, me dijo que se quería casar y que quería tener hijos, cuando una semana antes me había dicho lo contrario”, expresó Ganoza.

En la conversación del 12 de enero del 2022, Acuña le asegura que no tenía planes de contraer matrimonio con la modelo, ya que su prioridad era su trabajo.

“No me voy a casar, no tengo pensado pedir, así me metan presión. (...) Estoy con objetivos laborales. Eso sí, quiero ser el mejor empresario”, se lee.

Camila Ganoza denuncia maltrato psicológico por parte de Richard Acuña, esposo de Brunella Horna

Camila Ganoza comenzó la entrevista afirmando que esta denuncia no la hace por un tema económico, sino por la tranquilidad de ella y su hija.

“Esto no va por un tema económico, lo que más quiero y la demanda es por un régimen de visitas, ella tiene un padre que tiene todas las posibilidades económicas y a ella por derecho le toca”, contó Ganoza a Magaly Medina.

“Yo encontré en su celular y me encuentro con unas notificaciones donde acordaba reunirse con sus mejores amigos y con tres chicas más para hacer... no puedo decirlo porque es muy explícito”, contó.

