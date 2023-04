Richard Acuña respondió a las acusaciones que hizo su exesposa Camila Ganoza, en “Magaly TV la Firme”, sobre la tenencia de su menor hija.

Cabe señalar que la joven declaró que, en enero del 2023, el hijo de César Acuña se había llevado a la menor de viaje sin su consentimiento a su luna de miel con Brunella Horna durante siete días en Punta Sal.

Asimismo, la expareja del esposo de la modelo confesó temer que el excongresista utilizara sus influencias para llevarse a su hija bajo su custodia, por lo que ella pedía la tenencia de la pequeña.

Al ser cuestionado por si tenía intención de quedarse con la niña, sino mantener una buena relación como progenitores de la menor. “En ningún momento, yo lo único que pienso es que los dos padres tenemos el mismo derecho de poder compartir de la mejor manera con nuestros hijos”, expresó.

“A mi hija le compré una casa acá en Lima, en San Isidro, tiene un departamento en Trujillo”, agregó.

Camila Ganoza revela que Richard Acuña no quería casarse con Brunella Horna

La popular ‘Urraca’ consultó si la menor no aceptaba la nueva relación de su padre o nunca llegó a conocer a Brunella Horna durante su noviazgo.

En ese momento, Camila Ganoza reveló que habían acordado que ninguna presentaría a ninguna pareja sino tenían planes a futuro. Por ese motivo, Richard Acuña no presentó a la rubia, pues le reveló a su exnovia que no pensaba casarse con la también influencer.

“Hasta de enero del año pasado me comentó que no tenía ningún proyecto de matrimonio. y si el no tenía ninguna intención de presentarle a mi hija por que no se sentía seguro y menos en actitudes que yo veía que a veces tenía“, sentenció.

