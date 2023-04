La influencer Sheyla Rojas ha causado rumores sobre un posible distanciamiento o una ruptura con Sir Winston tras dejar un peculiar comentario en una de sus redes sociales.

Cabe señalar que desde inicios del 2022, la modelo confirmó mantener una relación sentimental con el empresario, quien siempre se ha mostrado alejado de las cámaras.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo respondió al comentario de una de sus seguidores que le consultaba por si se casaría pronto con su pareja.

“¿‘Shey’ para cuándo el matri? Hasta a Melissa ya le dieron el anillo, te estás quedando”, escribió el usuario. “Ya llegará el indicado”, le contestó la influencer.

Como se recuerda, meses atrás, Rojas le había dado un ultimátum a Sir Winston, advirtiendo que solo esperaría su propuesta de matrimonio hasta abril del 2023, ya que ella siempre ha demostrado su deseo de casarse.

Sheyla Rojas sobre la canción de DJ Peligro inspirada en su famoso frase: “no la podía escuchar, me daba hasta cólera”

La modelo reveló, en el programa de YouTube de Choca Mandros, que le afectó muchísimo la canción “Que me deje coja, sino next”, creado por DJ Peligro.

“No, no, esa canción estaba prohibida, tachada, no la podía escuchar, me daba hasta cólera, no la podía escuchar. Hasta que no sé dónde fue, creo que después de tiempo la escuché, como que ya había pasado”, expresó Sheyla Rojas.

