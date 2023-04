La influencer Sheyla Rojas fue entrevistada, este jueves 6 de abril en “América Hoy”, donde reveló cómo celebra esta Semana Santa en México.

Desde los exteriores de la Catedral de Guadalajara, la ex chica reality contó qué reflexiones tiene durante estas fechas

“Después de haber cometido todos los pecados. Ya perdí perdón por mis pecados, estoy aquí desde temprano porque yo, las cosas como son, he sido muy pecadora. Hoy me confieso”, expresó Rojas.

Al respecto, el co-conductor Edson Dávila aprovechó en bromear con la ex participante de ‘Esto Es Guerra’. “Te vas a quedar todo el día en la iglesia”, mencionó.

Asimismo, la modelo señaló que se encontraba acompañada de su pareja, Sir Winston, y de su amiga Ángela Curich.

Sheyla Rojas confiesa que es pecadora

Sheyla Rojas sobre la canción de DJ Peligro inspirada en su famoso frase: “no la podía escuchar, me daba hasta cólera”

La modelo reveló, en el programa de YouTube de Choca Mandros, que le afectó muchísimo la canción “Que me deje coja, sino next”, creado por DJ Peligro.

“No, no, esa canción estaba prohibida, tachada, no la podía escuchar, me daba hasta cólera, no la podía escuchar. Hasta que no sé dónde fue, creo que después de tiempo la escuché, como que ya había pasado”, expresó Sheyla Rojas.

TE PUEDE INTERESAR