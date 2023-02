Sheyla Rojas fue entrevista por Choca Mandro, para su canal de YouTube, donde reveló las razones por las que accedió a que su hijo viva en España junto a Antonio Pavón.

“Yo estaba sin trabajo, mi hijo estudiaba encerrado. Cuando empezó la pandemia, Antonio (Pavón) siempre me decía que lo mande a España, que acá es mejor. Mi hijo estudió un año encerrado, no quería salir ni al parque, no quería ir a ningún lado”, contó Sheyla Rojas.

Luego continuó con: “cuando pasó todo lo que pasó, en realidad, yo no quería volver a Perú, yo no podía llevarlo a España, solo dejaban a entrar a personas con pasaporte, entonces Antonio tenía que venir a llevárselo, y dije ‘¿para qué yo ir al Perú?, ¿para tener todo el acoso de la prensa?’”

“Mi hijo ya estaba más grande, más jovencito, estaba en la etapa en la que necesita una imagen más grande, más padre que de mamá… porque para mí es mi bebé”.

