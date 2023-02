La cantante peruana Leslie Shaw se sinceró en una entrevista con la periodista Verónica Linares, a quien confesó no sentirse preparada para ser madre.

La artista se presentó en el canal de Youtube de la comunicadora, donde reveló, entre otras cosas, su negativa sobre tener hijos. “No sé me da mucha ansiedad de tan solo pensarlo (tener hijos) (...) No sé, todo, la panza, las estrías, la crianza, creo que no estoy preparada psicológicamente en esta vida, tal vez en mi otra vida”, expresó.

Asimismo, la cantante señaló que, actualmente, tiene otras prioridades en su vida como su profesión artística. “Tengo otras responsabilidades como mi carrera, mi vida, mis metas, mi novio, mi casas, mi empresa, mi familia, mi perrito”, explicó.

Leslie Shaw no descarta vínculo con esposo de Thalía: “Hablen lo que quieran”

En la promoción de ‘Amor y Fuego’ para el programa de este lunes 6 de febrero, se ve Leslie en las afueras de una viviendo y evitó hablar con la prensa. La artista se mostró incómoda por el supuesto romance con el multimillonario.

“Ay, no me interesa, hablen lo que quieran”, expresó Leslie Shaw en el clip, sin negar, ni confirmar algún vínculo con el empresario a la prensa. Cabe recordar que, Leslie Shaw compartió en su cuenta oficial de Instagram, una entrevista que sus fans la etiquetaron y en donde se escucha a Thalia decir que la artista peruana es ‘un encanto’.

TE PUEDE INTERESAR