La actriz peruana Adriana Quevedo desmintió los rumores acerca de su posible ingreso al programa ‘Préndete’ tras nuevo anuncio.

Cabe mencionar que el programa conducido por Karla Tarazona, Melissa Paredes y Kurt Villavicencio compartió un spot donde mencionan que se unirá una expresentadora desde el lunes 20 de febrero. “Una persona vuelve al programa que lo vio nacer. Las disputas quedaron de lado y nuevamente esta persona regresa a su casa, aunque a más de uno no les gustará”, se menciona en el video.

Al respecto, Quevedo se pronunció, a través de su cuenta de Instagram, para negar que se trate de ella. “Hola, cómo están todos y todas. Estoy recibiendo algunos mensajes de algo que están anunciando el televisión acerca de alguien con rulos que va regresar a algún lugar”, expresó.

“No soy yo, eso es lo que quería decirles, no estaba enterada de nada. Yo estoy contenta en Al fondo hay sitio y es ahí donde me van a ver”, agregó la artista.

Adriana Quevedo evita a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio: “Personas con las que trabajé y nada más”

Quevedo declaró para el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, que desconoce las razones por las que no contaron con su participación en ‘Préndete’, nuevo show de espectáculos de Panamericana Televisión.

Al ser cuestionada por su relación con Tarazona y el popular “Metiche”, los describió como ex compañeros de trabajo. “Las dos personas con las que yo he estado en el programa anterior han sido dos personas, con las que he compartido un espacio de TV en cierto momento y nada más”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR