La actriz peruana Nataniel Sánchez reveló si existe la posibilidad de traer de vuelta a su personaje ‘Fernanda de las Casas’ a ‘Al Fondo Hay Sitio’.

En una entrevista para “América Espectáculos”, la artista brindó su opinión acerca de los nuevos dramas amorosos que se han presentado en la popular serie de televisión.

“Me parece maravilloso que se enamore el personaje de Joel, que vuelva con una pareja maravillosa con María Grazia. Feliz de que la serie genere historias nuevas y que la gente se enganche con nuevos personajes, quiera y adopte a un nuevo personaje”, expresó.

Asimismo, al ser consultada acerca de si ha considerado volver a la mencionada serie. “Yo tuve una conversación con el canal cuando recién la serie se lanzó (otra vez) porque algunos personajes estábamos convocados para este retorno. En ese entonces se dijo que no (ella).”, explicó.

“Yo tengo ahorita proyectos en mente, entonces, sí se complica el hecho de ir a vivir a Perú a rodar la serie. Nunca puedo decir ‘nunca voy a ir’, de ninguna manera, porque no sé qué cosas me traerá la vida. Lo que sí sé es que ahora mismo no tengo planes de hacer ‘AFHS’”, agregó Sánchez.

Efraín Aguilar sobre nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’: “Yo hubiera buscado la creatividad en los nuevos personajes”

En una entrevista con Infobae, el famoso productor no dudó en responder sobre qué decisiones tomaría de haber formado parte de la novena temporada. “Yo hubiera buscado la creatividad de nuevos personajes, hacer que los personajes tengan la edad y los problemas de la edad que alguien tiene después de ocho años”, sostuvo.

Asimismo, Aguilar dejó en claro que su opinión se basa al cariño que le tiene a la serie, pues considera que la gran labor de Aranda: “No estoy criticando a Gigio, reitero que él es un guionista de exportación”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR