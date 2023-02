La conductora de “Magaly Tv La Firme” tuvo una discusión en vivo con el abogado del cantante de cumbia John Kelvin, Ricardo Franco de la Cuba.

Cabe señalar que el representante legal del cumbiambero tuvo un agresivo comportamiento durante una audiencia, donde quiso exponer material íntimo para invalidar la última denuncia de Dalia Durán.

Tras enlazarse con Franco de la Cuba, la presentadora de espectáculos expresó desaprobar su modo de actuar. “Doctor, conserve las formas, porque yo no estoy de acuerdo con su actuar. (...) Espero que usted se controle, estamos en televisión nacional”, advirtió.

Sin embargo, luego de intentar convencer a la conductora de que la sentencia de Jonathan Sarmiento fue prevaricadora, el abogado se mostró efusivo.

“Usted ha sido muy irrespetuoso y yo lo he criticado, me disculpa usted, voy a ser educada. Pero de verdad, doctor. No voy a permitir que usted me insulte. Siléncienme al abogado, no me voy a exponer”, señaló Medina.

John Kelvin: Cantante es detenido por incumplir restricciones de acercarse a Dalia Durán y sus hijos

John Kelvin fue detenido por la Policía Nacional este martes 7 de febrero por incumplir con la medida de alejamiento de su expareja Dalia Durán y sus menores hijos, según indicó Ricardo Frando, abogado del cantante.

Estos hechos ocurriendo cuando el artista acudió a visitar a sus hijos a la casa de Dalia Durán. “La señora llamó a la policía porque tiene un mandato judicial de impedimento de acercarse a ella y a sus hijos. Yo pienso que como es una falta leve claro (que va obtener su libertad). O si no tendrían que pedir prisión preventiva, pero no creo que pidan la prisión preventiva”, explicó el abogado del cumbiambero al diario Trome.

TE PUEDE INTERESAR