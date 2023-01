La cantante Shakira estrenó un nuevo tema junto al argentino Bizarrap, el cual se convirtió en tendencia mundial por la polémica que involucra a su expareja y padre de sus hijos Gerard Piqué. Varios personajes de la farándula local decidieron reaccionar a dicha canción, entre ellos, John Kelvin, quien subió una dura crítica a sus redes sociales, sin imaginar la respuesta de los usuarios.

Al parecer, a Kelvin no le habría gustado para nada la Mussic Session #53, así lo hizo notar en sus redes sociales, en donde colocó una historia en su cuenta oficial de Instagram, una parte de la letra de la canción, pero dejando entrever que no la apoya.

“ Clara-mente no nos importa perdedora ”, se lee en la historia publicada por John, que hace parecer que fuera un tweet del mismo Gerard Piqué, quien si ha dejado un mensaje en Twitter, pero no con ese mensaje.

Sin embargo, el cumbiambero no pensó que su publicación iba a causar incomodidad en varios usuarios, quienes le recordaron el tiempo que estuvo en prisión y la razón de ello. Además, los no dudaron en compararlo con la barranquillero asegurando que ella ni lo conoce.

“El reacciona como si realmente fuera a el dedicado, es solo un canción, saca tanto pecho que parece que le cayó el guante, tranquilo hijo”, “Tu opinión no importa”, “De nuevo quieren ir preso”, “Claramente Shakira no sabe quién es este Don nadie, y sigue facturando por cierto”, “John Kelvin no nos importa”, “Simplemente la canción te dolió”, “Al que le caiga el guante que se lo chante”, se lee en los comentario hacia Kelvin.

