La actriz peruana Daniela Camaiora anunció con un tierno video, compartido a través de sus redes sociales, que está embarazada de su segundo hijo.

Cabe mencionar que la artista, quien participó en la película “Asu Mare”, contrajo matrimonio con su esposo Ricardo Coda en el 2018. Años después se convirtieron en padres de una niña.

En el clip publicado en su cuenta de Instagram, la actriz aparece junto a su pareja y su pequeña hija, a quien le pregunta: “¿Dónde está papá? ¿Y dónde está Mamá? ¿Dónde está Ania? ¿Y dónde está ‘bebé’?”.

Tras el tierno momento, Camaiora muestra su ecografía donde se logra ver a su futuro hijo. “Ya tiene piernas, brazos, todo”, expresa. Asimismo, otra voz le dice: “Ya sabes quién se lleva toda tu energía”.

Actriz Daniela Camaiora tras convertirse en madre: “El parto no fue fácil”

A través de su cuenta oficial de Instagram, la querida actriz contó más detalles de lo que fue su parto y compartió algunas instantáneas junto a su esposo y su pequeña bebé.

“El parto no fue fácil, fue literalmente ‘todo un parto’ jeje. Pero ya! Nació! Y como el primer día los bebitos nacen hinchaditos y chinitos, Ricardo me dijo que cómo no le había confesado sobre mi amante chino. Yo le dije que fue muy rápido, nos conocimos en un chifa y bueno… jajajaja fue gracioso”, escribió en su extenso post.

