La cantante colombiana Shakira estrenó, este miércoles once de enero, su nueva colaboración con el popular productor argentino Bizarrap.

Cabe mencionar que luego de anunciarse la aclamada sesión, se filtró parte de la letra de la canción. Tras la publicación del tema, se confirman los rumores sobre las referencias hacia el exposo de la artista, Gerard Piqué, y su nueva pareja, Clara Chía Martí.

Algunos de los versos más llamativos de la colaboración son los siguientes: “Tanto que te la dabas de campeón”, “A ti te quede grande por eso. Estás con una igualita que tú”, “Tiene nombre de persona buena. Claramente, es igualita que tú”, “Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Shakira molesta con Piqué por exponer a uno de sus hijos en una transmisión en Twitch

El motivo ha sido la participación del hijo mayor de ambos, Milan de 9 años, en un evento de Twitch organizado por el ex futbolista el último fin de semana.

Recordemos que Gerard Piqué, anunció su retiro del club Barcelona y tras esta decisión, el español se enfocó en su faceta como empresario, sin embargo, el fútbol sigue presente en la vida de Piqué; quien es el presidente de la Kings League, una Liga de fútbol protagonizada por streamers y ex futbolistas.

Asimismo, el exfutbolista indicó que no estaba planificado que el menor apareciese en el vídeo, sino que fue algo espontáneo. “No es el anuncio, mi hijo no es el anuncio. Le hemos puesto aquí porque a última hora quería salir”, declaró.

