A un día de su estreno nacional, el director Eduardo Schuldt y los actores de la película peruana de animación “Una Aventura Gigante”, Merly Morello y Yiddá Eslava confesaron sentirse emocionados y felices de haber formado parte de esta producción, que se estrenará en los cines nacionales este jueves 12 de enero.

“Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida ya que era mi primer doblaje, pero también fue una experiencia muy bonita y divertida para mi. Me hicieron sentí súper cómoda al momento de grabar la voz de mi personaje, que se llama Sophia y es amiga del personaje principal. Me gustaría volverlo a hacerlo y me prepararía más si se da esa oportunidad, fue algo súper gratificante formar parte de es esta película”, afirmó Merly Morello, quien debuta de esta manera en el mundo de la animación.

Por su parte el realizador de esta cinta, Eduardo Schuldt, confesó que la película fue un trabajo que demandó cuatro años de producción, pero se siente contento con el resultado final. “Fue una aventura gigante literalmente, empezamos en el 2019 y fue un trabajo continuo. Ha sido una experiencia muy divertida, si disfrutas el proceso el resultado va a ser positivo siempre. Es una película familiar, que tiene mucho corazón, dirigida a la familia, habla del amor entre hermanos, pero también del patrimonio cultural sin ser una clase de historia. En este mundo actual donde casi no hay misterios, las líneas de Nazca lo siguen siendo hasta hoy y por ello los invito a ver esta película para que el público pueda descubrirlas”, manifestó el director en la conferencia de prensa de la cinta que se realizó en Cineplanet Alcazar.

Finalmente, la actriz Yiddá Eslava, quien hace la voz de la voz de la mamá de Sebastían, protagonista de la cinta, manifestó que Una Aventura Gigante además de divertir al público, lo animará a descubrir su propia cultura. “Soy una amante de la cultura peruana y creo que esta película es perfecta para incentivarla entre nuestros hijos, la única manera en que podamos valorar nuestro país es con este tipo de historias, es la forma más divertida de conocer nuestra cultura y amar nuestros antepasados y así amar también nuestro pais”, precisó Yiddá.

La nueva cinta de Alligator Entertaiment es dirigida por Eduardo Schuldt y cuenta la historia de Sebastián, Sophia y el pequeño Wawa, quienes emprenderán un inesperado y extraordinario viaje que los llevará a un mundo desconocido inspirado en la cultura Nazca. El estreno de “Una Aventura Gigante” es un acontecimiento en la cartelera nacional ya que se trata del lanzamiento de una cinta peruana de animación, un género muy poco explorado en el cine nacional y además es una aventura familiar que permitirá descubrir al público el atractivo y la belleza de una de las maravillas más reconocidas de nuestro país. Desde este jueves 12 de enero en todos los cines de nuestro país.

Tráiler de “Una Aventura Gigante”