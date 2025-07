Attila Vajda Zoltan, ciudadano húngaro acusado de tocar inapropiadamente a Korina Rivadeneira durante una presentación circense, fue sentenciado por el Poder Judicial a dos años y seis meses de prisión suspendida. Además, deberá pagar una reparación civil de 10,000 soles.

Asimismo, se le impusieron reglas de conducta que incluyen la prohibición de salir del país, la obligación de no cometer nuevos delitos, el cumplimiento del control biométrico y el pago completo de la reparación civil establecida.

Las autoridades judiciales calificaron el caso como un delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o libidinosos sin consentimiento.

Luego de conocerse la sentencia, Korina Rivadeneira recurrió a sus redes sociales para compartir una reflexión sobre lo sucedido.

La venezolana reveló que el ciudadano húngaro le ofreció disculpas y que se sorprendió al enterarse que tiene una hija de nueve años.

“ Durante la sentencia este hombre llora pidiéndome disculpas por lo que hizo y por como me hizo sentir, es irónico porque en un inicio lo único que yo pedía era que se disculpen conmigo por lo que hicieron TODOS ELLOS ”, escribió en su cuenta de Instagram.

La actriz mostró empatía por el estado emocional del bailarín, pese al daño que le causó.

“ Verlo quebrado me hizo sentir profunda tristeza porque no puedo evitar pensar en él; estando en un país donde no hablan su lengua, enmarrocado con miedo de no ver a su hija, en quién sabe cuánto tiempo, pensando en el dinero que tiene que pagar y en lo solo que debe sentirse ”, agregó.

Sin embargo, Rivadeneira enfatizó que la sentencia debe ser tomada como una lección para el condenado y una señal clara contra el machismo en los espacios del entretenimiento.

“ Sé perfectamente que esto le va a servir como lección para que jamás vuelva a actuar como un gorila pedante que hace lo que se le da la gana con una mujer, que a las personas se les respeta ”, aseguró.

“Acepto las valientes palabras de disculpas con mucho agradecimiento. Espero les sirva a los creadores, productores y organizadores para ser conscientes de que si quieren trabajar en el espectáculo deben tener un mínimo de reglas y sentido común, sobre todo RESPETO”, añadió.

Además, Rivadeneira criticó la manera en que ciertos espectáculos son publicitados, destacando la falta de transparencia en cuanto a los contenidos que se presentan ante la audiencia: “A quienes fueron a promocionarse en mi programa a NO obviar importantes detalles del contenido del show y empezar a llamar a cada show con el nombre que corresponda”.

Posteriormente, Korina sostuvo que el circo tiene que ser un espacio de arte y respeto: “Considero que un CIRCO es un ambiente sagrado y lleno de talento, así que hasta ello merece RESPETO”.