Magaly Medina defendió la decisión de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, de enviar una carta notarial a Janet Barboza, exigiéndole que se retracte de los comentarios realizados en el podcast “Katty con Kalle, Kuéntame”. La conductora subrayó que su pareja está en todo su derecho de proteger su imagen y reputación, y afirmó que no puede permitir que cualquier “improvisada” lo difame públicamente.

“ En ese tema no tengo nada que ver. Él es un notario reconocido por su integridad que se encarga de dar fe y no puede permitir que, por fastidiarme a mí, manchen su honor y reputación. Tiene una impecable trayectoria de 26 años como notario y no va a permitir qué improvisadas le adjudiquen delitos que no ha cometido ”, declaró a Trome.

“ Hay personas que en su ignorancia no pueden tolerar que somos un matrimonio feliz y que mi esposo no es un ‘carga carteras’. Su dinero se lo gana decentemente trabajando muchísimo. Es un provinciano emprendedor que se hizo de abajo. Es algo que admiro de él ”, agregó la periodista.

La “Urraca” señaló también que su esposo “ tiene derecho a demandar si siente que su reputación y profesionalismo están en tela de juicio por gente irresponsable y es lo que está haciendo ”.

Esposo de Magaly Medina le envió una carta notarial a Janet Barboza y le exige que se rectifique

No es un secreto que el mundo del espectáculo ha sido escenario de múltiples enfrentamientos legales entre figuras públicas. Esta vez, la controversia involucra a Janet Barboza, quien ha recibido una carta notarial de parte de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, en la que se le exige una rectificación por unas recientes declaraciones realizadas durante un programa en YouTube.

La conductora hizo alusión al notario durante su participación en el programa ‘Katty con Kalle, Kuéntame’, donde mencionó presuntos hechos irregulares atribuidos al esposo de la ‘Urraca’. Estas afirmaciones, según la carta notarial, le habrían causado a Zambrano un “daño moral de incalculable magnitud, tanto en lo personal como en lo profesional”.

A raíz de estas declaraciones, Alfredo Zambrano envió una carta notarial a Janet Barboza en la que le otorga un plazo de 48 horas para rectificarse, exigiendo que lo haga a través de los mismos canales en los que emitió sus comentarios sobre él y su notaría.

“Me dirijo a usted a fin de solicitarle tenga a bien RECTIFICARSE en el plazo indefectible de dos días, de las versiones vertidas en mi contra y contra la Notaría Zambrano... publicación que viene causando un daño moral de incalculable magnitud como persona y profesional”, señala dicho documento.

En el mismo documento, el esposo de Medina le solicita a Barboza que se abstenga de volver a mencionarlo, tanto en su programa como en cualquier otro espacio público, con el fin de evitar tomar acciones legales en su contra.

“Requiero abstenerse de emitir comentario, afirmación o insinuación relacionada con mi persona y/o oficio notarial que dañe mi honor y buena reputación de forma pública ante cualquier medio de comunicación de señal abierta, cable o de internet”, agregó.