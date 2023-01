El futbolista Gerard Piqué publicó un peculiar tweet antes de confirmarse la colaboración entre su exesposa, Shakira, y el popular productor musical Bizarrap.

Cabe señalar que los rumores sobre la sesión entre la cantante colombiana y el argentino comenzaron desde hace meses. Sin embargo, fue hasta esta semana que se anunció y se estrenó el esperado tema.

A través de su cuenta de Twitter, el deportista español compartió la publicación de cuatro emojis que harían referencia a un “Circo” y serían dirigidos al controversial colaboración de su exesposa.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Shakira molesta con Piqué por exponer a uno de sus hijos en una transmisión en Twitch

El motivo ha sido la participación del hijo mayor de ambos, Milan de 9 años, en un evento de Twitch organizado por el ex futbolista el último fin de semana.

Recordemos que Gerard Piqué, anunció su retiro del club Barcelona y tras esta decisión, el español se enfocó en su faceta como empresario, sin embargo, el fútbol sigue presente en la vida de Piqué; quien es el presidente de la Kings League, una Liga de fútbol protagonizada por streamers y ex futbolistas.

Asimismo, el exfutbolista indicó que no estaba planificado que el menor apareciese en el vídeo, sino que fue algo espontáneo. “No es el anuncio, mi hijo no es el anuncio. Le hemos puesto aquí porque a última hora quería salir”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR