El último jueves, la audiencia de prisión preventiva en contra del cantante John Kelvin se suspendió debido a que su abogado, Ricardo Franco de la Cuba, se alteró cuando intentó mostrar presuntos videos íntimos que la denunciante, Dalia Durán, le habría enviado a su patrocinado.

El letrado aseguró que el cumbiambero había sido víctima de acoso y que la cubana le había enviado imágenes sugerentes a través de correos. Asimismo, intentó mostrar las evidencias provocando que se suspenda la sesión de forma abrupta.

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte optó por finalizar la transmisión al no poder controlar la situación frente al mal comportamiento de la defensa legal del músico, quien se exaltó ante las autoridades al intentar interceder por el músico.

“ Esa señora (por Dalia Durán) se estuvo viendo con mi patrocinado (por John Kelvin) en distintas oportunidades. Acá hay fotos, donde ella se abraza con mi cliente. ¡Fíjense! Acaso acá está siendo agredida psicológicamente ”, sostuvo el Franco de la Cuba.

“Estoy defendiendo a una persona que la quieren meter preso. Yo estoy demostrando, con videos [...] no me deja defender doctora [...] prácticamente creo, como son mujeres, todas me atacan a mí. Déjenme defender a mi patrocinado, mi patrocinado no se puede ir a la cárcel si es inocente”, agregó alzando la voz.

Como se sabe, el 7 de febrero, John Kelvin fue detenido por agentes policiales, tras no cumplir con las medidas que le impusieron las autoridades para que se aleje de Dalia Durán, además, de ser acusado de haber insultado a la cubana ante sus menores hijos.

