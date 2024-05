Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, aseguró que fue una coincidencia que se encontrara en la sede del Ministerio del Interior cuando en paralelo se producía la detención preliminar contra su ahora patrocinado.

“Puede ser un dato que llame la atención, pero es una coincidencia. Yo no tenía ni idea de la forma en que iba a proceder la Fiscalía en su investigación. Además, mi contacto con la familia, concretamente a través de la señora esposa del señor Nicanor (Boluarte) es posterior. Tan es así que yo no he participado en los allanamientos”, dijo a RPP.

“Tengo altas expectativas en que la apelación va a ser acogida de manera correcta y positiva por la sala, sobre todo en el caso concreto del señor Nicanor: se le ha puesto una detención preliminar en la que no se verifica que exista ningún peligro procesal”, agregó.

Sobre las reuniones que sostuvo con el ahora ministro del Interior, Juan José Santivañez, reveló que no estuvo presente la presidenta Dina Boluarte

“Las visitas al Ministerio del Interior (...) básicamente obedecen a dos razones: la primera de ellas fue porque el ministerio me convocó para poder trabajar en relación al desarrollo de la figura del delito urbano. La segunda razón es que hubo posibilidad de defender al ministro Ortiz en un proceso penal antiguo que él tenía desde hace varios años. En ese contexto tuvimos algunas reuniones (...), pero al final no se concretó la posibilidad de defenderlo”, manifestó.

“En ninguna de estas reuniones ha estado presente la señora presidenta. Es más, no solo no ha estado presente, sino que no ha habido ninguna coincidencia física en el Ministerio del Interior para evitar que digan que podríamos haber coincidido”, finalizó.