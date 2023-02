La actriz Adriana Quevedo expresó su felicidad tras aparecer en la nueva temporada de la serie televisiva “Al Fondo Hay Sitio” con un nuevo personaje.

Cabe mencionar que la ex conductora de “D’ Mañana” tuvo su debut con un peculiar personaje. Aunque aún no se sabe su nombre, se trata de una conductora de combi que se enfrentará a los personajes “Tito”, interpretado por László Kovács, y “Pepe”, por David Almandoz.

A través de su cuenta de Instagram, Quevedo compartió una fotografía junto a la actriz Fiorella Luna con una divertida descripción. “Esto se pone bueno, esto se pone caliente... De vuelta y buscando casa, si hay que compartir con el bobby, será. Hermoso recibimiento, muchas muchas gracias por tanto cariño y por este nuevo personaje que nace hoy.”, expresó.

“Gracias mostrita, la vamos a pasar super. Gracias mi Jorch, tú llamada me hizo muy feliz. Gracias a los guionistas por tremenda oportunidad... Gracias compañeros, son de lo mejor...”, agregó la ex presentadora de televisión.

Adriana Quevedo evita a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio: “Personas con las que trabajé y nada más”

Quevedo declaró para el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, que desconoce las razones por las que no contaron con su participación en ‘Préndete’, nuevo show de espectáculos de Panamericana Televisión.

Al ser cuestionada por su relación con Tarazona y el popular “Metiche”, los describió como ex compañeros de trabajo. “Las dos personas con las que yo he estado en el programa anterior han sido dos personas, con las que he compartido un espacio de TV en cierto momento y nada más”, mencionó.

