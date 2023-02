Leslie Shaw está en el ojo público tras su presunta vinculación con Tommy Mottola, esposo de Thalía. La artista negó conocer al empresario y aseguró estar enfocada en su carrera musical. En una entrevista con el ‘Flaco’ Granda, la cantante reveló haber recibido una oferta de Gisela Valcárcel para formar parte de “El gran show”. Al respecto, expresó que su participación por los programas reality’s llegó a su fin hace mucho tiempo.

En ese sentido, Shaw confesó que este tipo de programas la ayudaron a tener más control frente a cámaras. “Disfruté del dinero que gané. Los reality me han ayudado a tener un poquito más de control de cámaras, conocer más gente, mayor exposición, pero no es que: ‘ay que lindo, qué emocionante’. Me arrepiento de muchas cosas, pero no me gusta hablar del pasado”, dijo en un inicio.

La intérprete de ‘Piscis’ dejó entrever que ya está en otra etapa de su vida y no volvería a participar en el programa de baile. “ Me llaman para concursar, pero yo les digo no me llamen para concursar, ya me tienen harta, yo estoy en otras ”, afirmó. En ese instante, el ‘Flaco’ le volvió a preguntar: “¿Te han llamado para participar en “El gran show?”, a lo que ella respondió “ Sí, qué flojera, no la hago… Imagínate, peinarme, maquillarme. No, yo soy artista, hago música (…) De jurado sí, puede ser, si estoy libre ”, expresó Leslie.

