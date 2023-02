En la última edición del programa de Magaly Medina, se presentó Leslie Shaw, donde afirmó que no es la amante del empresario Tommy Mottola, pareja de la cantante Thalía.

“¡Nunca! Nunca en mi vida lo he conocido, nunca lo he visto, y yo he ido a varios eventos de la disquera, he conocido a Afo Verde, a Emilio Estefan, a Juanes, a un montón de gente, pero a él nunca en mi vida, entonces cuando salió el Tiktok (pensé) ¿qué? Encima yo estaba feliz, saliendo de mi clase de pole dance y mi papá me manda el Tiktok y me dice ‘qué guardadito te lo tenías’ y yo ‘en qué momento, qué pasó’”, dijo la cantante.

Luego continuó con: “nunca en mi vida (lo he visto), el día del videoclip, ella obviamente tiene un equipo de gente grande, la mayoría eran chicas, su maquilladora, su peinador, sus stylist, estaba con una señora que también que conversábamos, nos matábamos de la risa”.

“Y el marido nada”, preguntó Magaly Medina. “No, él en ningún momento fue ni nada”, aseguró Leslie Shaw.

Leslie Shaw es criticada por usuarios tras respuesta por el caso de Thalía: “Es la nueva Clara Chía”

Leslie Shaw reapareció en los medios locales tras ser vinculada presuntamente con Tommy Mottola, esposo de la cantante Thalia y ser la causante de una posible separación en la pareja. La artista fue abordada por el programa ‘Amor y Fuego’ y sus declaraciones fueron contundentes.

Fue grande la sorpresa para muchos cuando la artista nacional prefirió esquivar a la reportera del programa y solo decir bastante fastidiada: “ Ay, no me interesa, que hablen lo que quieran ”.

Dichas declaraciones ocasionaron que los cibernautas en redes sociales empezaran a criticar su actitud. Y es que, varios usuarios rechazaron la forma en que la artista está llevando la situación.

“A Leslie se le subieron los humos, se le ve creida”, “Qué manera de contestar de Leslie, cuando es no, se dice simplemente. Esa respuesta es más ambigua”, “Y Thalía que le dio vida, ¿así le pagas? Que maldad”, fueron algunos comentarios.

