El modelo, influencer y guerrero, Austin Palao reveló, en la última edición de Magacín 247, que pese a que su relación sentimental con Flavia Laos va viento en popa, no tiene en mente casarse con ella.

“ Flavia y yo recién estamos en una relación, el matrimonio demanda más compromiso. No soy creyente del matrimonio, como se perfila ahora sino en el de antes, que sí había compromiso. Creo que no es algo indispensable, no me mata casarme, no lo pienso”, comentó.

Sobre si su novia Flavia Laos lo deseaba, Austin manifestó: “Tampoco creo que Flavia quiera hacerlo ya. Somos una pareja que no se preocupa por el futuro, estamos abocados al presente”, expresó.

Asimismo, Austin confesó que no es celoso con Flavia y asegura que para eso están los acuerdos de pareja. “Yo vivo mi relación de la forma en que me funciona. No soy tóxico”.

Austin Palao también habló de cómo su vida ha cambiado ahora que es uno de los influencer más requeridos por las empresas y los lujos que se da. “ Me compro zapatillas de $1200 de marcas de lujo como Gucci o Balenciaga. Considero que es una inversión porque el influencer vive de su imagen”.

