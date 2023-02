Carlos Alcántara dio su opinión sobre los contenidos televisivos en una entrevista con Verónica Linares para su programa de Youtube ‘La Linares’. El actor dejó su apreciación sobre cómo es el manejo en la pantalla chica en la actualidad y criticó el formato de ‘Esto es Guerra’.

Uno de los puntos que mencionó fue la toxicidad que existe en la televisión y cómo algunos terminan siendo ‘marionetas’ frente a las cámaras. “ Tú en la televisión no te la puedes creer, tú debes entrar y salir, porque o si no te vuelves un títere, un payasito ”, señaló Alcántara.

Asimismo, admitió que no ve mucho el programa de competencias. Solo le bastan unos minutos para cambiarlo de canal. “ No es que no vea, relojeo un ratito porque soy amigo de la chata, veo qué están haciendo, para mí son cinco segundos y ya sé lo que están haciendo ”, sostuvo.

“Genial que ejerciten su cuerpo y compitan, pero es un formato en donde pasa la cámara y (hacen muecas)”, acotó ‘Cachín’, aclarando que no tiene nada en contra de quienes trabajan en ese espacio de entretenimiento. “ Mira un programa sin sonido y todos parecen locos ”, añadió.

