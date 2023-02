El presentador de televisión Andrés Hurtado recibió en su programa a la cantante de salsa Yahaira Plasencia, a quien le recordó un bochornoso momento de su vida.

En un momento de la entrevista de este 4 de enero, el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” aconsejó a la salsera sobre los errores que podía cometer en su vida. “No te olvides que yo tengo treinta y tres años en la televisión, para llegar donde estoy la he embarrado cien mil veces”, expresó.

Asimismo, el popular ‘Chibolín’ recordó la vez que la artista se escondió dentro de un auto al ser descubierta en una fiesta durante la pandemia. “La vida poco a poco me ha hecho aprender. He cometido diez mil errores. No me he metido a ninguna maletera, pero de todas maneras...”, indicó.

“Escúchame, eso es golpe bajo, yo te voy a soltar una. (...) Tú dime no más y puedo retroceder unos cinco, seis añitos”, respondió Plasencia.

Yahaira Plasencia es confundida con otra artista en nominados a ‘Premios Lo Nuestro’: “Ni la conocen”

El instragram oficial de ‘Premios Lo Nuestro’, compartió su nominación pero cometieron un error al etiquetar a otro artista llamado ‘Yahritza y su Esencia’. Esto llamó la atención y causó alboroto entre los cibernautas.

