Yahaira Plasencia se encuentra en una gran etapa en su vida artística tras ser nominada a los ‘Premios Lo Nuestro’ de este año. La cantante es una de las nominadas a la categoría “Canción del Año Tropical” con su tema “La Cantante”.

En una entrevista con 24 horas, la cantante confesó que la noticia le cayó de sorpresa, pues fueron sus fanáticos los primeros en darle la buena nueva.

“ Estaba en mi cuarto, en mi habitación y los Yahalovers me avisaron de esta nominación, entonces, como yo no sabía si era verdad o no, le pregunté a Sergio (George) y me dijo que sí, que estábamos nominados y me dijo que era un logro ya estar ahí en una terna tan importante con artistas de nombre internacional y mundial ”, expresó.

Además, la artista habló sobre cómo maneja las críticas a su trabajo, hacia su persona y aconsejó a los jóvenes que quieran incursionar en el mundo de la música.

“Entrar a este mundo es súper complicado, creo que esta carrera es de valientes, hay que tener mucha fuerza mental para salir adelante y seguir de frente a tus logros, a lo que tú quieres lograr, a tus metas, yo tengo casi 4 años en este medio y vengo sobrellevándolo de la mejor manera”, sostuvo.

