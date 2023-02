Rosángela Espinoza reveló que viene saliendo con un jeque catarí tras los cuestionamientos de Magaly Medina, quien se preguntaba como hacía la exchica reality para pagar sus lujosos viajes al Medio Oriente.

Sin embargo, la popular ‘Urraca’ desmintió la versión de la modelo, quien aseguró que este se dedicaba a la industria petrolera en dicho país. Y es que, según la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, el gas y el petróleo en aquella nación la controla únicamente la familia del emir, la cual se encuentra en el poder desde hace más de 100 años.

Rosángela Espinoza responde a detractores tras críticas sobre supuesto jeque: “No me afecta para nada”

La ex chica reality Rosángela Espinoza se refierió a las críticas que ha recibidos tras dar a conocer que se encuentra conociendo a un presunto millonario en Dubái.

Cabe mencionar que la presentadora de espectáculos Magaly Medina tuvo fuertes comentarios ante la confirmación de la popular “Chica selfie” y su nuevo estilo de vida en los Emiratos Árabes. “Esos jeques son musulmanes y en Qatar, cada jeque está casado y tiene tres esposas, sin contar las amantes o las amiguitas”, expresó la conductora.

Al respecto, la modelo le habría respondido a través de su cuenta de Instagram. “Antes me molestaba cuando hablaban tantas cosas y tantas mentiras, ahora la verdad es que no me afecta para nada, estoy tranquila. Es un tema de madurez, estoy contenta por eso”, señaló Espinoza.

