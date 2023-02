La conductora de “Magaly Tv La Firme” reaccionó a las últimas declaraciones del cantante de cumbia Christian Domínguez sobre la infidelidad de Roberto “Chorri” Palacios.

Cabe mencionar que el cumbiambero consideró no ser la persona más adecuada para opinar sobre el caso. Al respecto, la presentadora de espectáculos lo tomó con burla. “El que intenta ser el nuevo ‘coach’ de fidelidad nacional”, expresó.

Asimismo, la popular “Urraca” recordó las ocasiones en que Domínguez fue infiel a sus parejas. “Toda la vida eligió y decidió ser infiel. (...) Ahora que ya haya durado tres años con una, es lo que suele durar con sus relaciones. ¿Cuánto más será fiel? Porque en verdad creo que él no necesita que lo busquen mucho. Su fidelidad es bastante voluble”, indicó.

Tania Ríos niega estar divorciándose de Christian Domínguez: “Ese tema para mí ni existe”

El programa “Magaly Tv La Firme” se contactó con Ríos, quien actualmente radica en Estados Unidos, donde aseguró no haberse contactado con el novio de Pamela Franco para tratar el trámite.

“Ese tema para mí ni existe en mi vida, no sé nada. Espero completamente cero, menos cero, o sea nada”, expresó.

Además, la presentadora de espectáculos Magaly Medina señaló que tras hacer un ‘rastreo’ para encontrar indicios del divorcio, no encontraron nada. “Él ya debería dejar de anunciar que está divorciándose o que está divorciado cuando en realidad no es cierto. Incluso le consultamos a su primera esposa, Tania Ríos, y dijo que no tiene ninguna idea”, mencionó.

