Desde hoy, Maju Mantilla forma parte de la conducción del programa de Latina, Arriba mi gente. La exreina de belleza apareció, abordó de un mototaxi, sorprendiendo a todos los televidentes y sacando más de una carcajada a los presentes.

“Super feliz estar con ustedes, ahora sí juntos finalmente después de tanto tiempo esperar, emociona, ahora estoy en las mañanas. Nuevamente, con las personas que siempre han seguido mi trabajo, ahora me he ganado una familia en Latina”, expresó Maju.

Maju Mantilla respalda a Alessia Rovegno ante críticas de Magaly Medina

“Todas las mujeres somos bellas, no importa el color de piel, no importa el físico. Además, muchos cuestionaban que su familia sea conocida, familia de artistas (...) ella no tiene la culpa que su familia sea conocida”, expresó Maju Mantilla a diario Correo.

Luego continuó con: “déjenla que se esfuerce, que nos demuestre que es una auténtica representante del Perú, no importa que sea una mujer rubia, es una mujer hermosa (...) yo creo que las críticas están de más, la verdad”.

