La modelo Jossmery Toledo se pronunció por primera vez luego de que se viralizara su radical cambio de voz durante el proceso de su entrenamiento como fisioculturista.

Según una investigación del programa “Magaly Tv La Firme”, la también influencer habría sufrido la variación en su voz debido a un esteroide anabólico llamado Winstrol.

En una entrevista para “Amor y Fuego”, Toledo se refirió al respecto y reconoció haber tomado una mala decisión en su objetivo de tener mejor físico. “Tuve una mala asesoría y anteriormente lo hice porque ya, por tonta”, indicó.

“Acepto que meses atrás lo usé porque quería estar más tonificada. (...) Sí sabía (los efectos), pero depende del organismo. Tú puedes usarlo, pero de repente no te cambia la voz, a mí sí (...) Yo de la noche a la mañana me vi los cambios, me asombré. (...) Espero poder regularlo”, agregó.

Jossmery Toledo es comparada con Chun-Li en redes sociales y ella lo toma con humor

Jossmery Toledo se volvió tendencia en redes sociales y no por un ampay, sino por ser comparada con Chun-Li, debido a su trabajado físico.

“¿Chun Li, eres tú?”, “Linda, pero tienes cuerpo de hombre”, “¿Qué es eso? A veces abusamos de nuestro cuerpo, en serio debes verte y recapacitar, no se te ve nada femenina”, son algunos de los comentarios en su foto de Instagram.

