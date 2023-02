Ethel Pozo no anda con medias tintas, sabe lo que quiere en el ambiente de la televisión y afirma sin duda alguna que no toma en cuenta a la competencia.

“En todos los años que llevo en la televisión, que son ya siete, no miro a la competencia. Como les digo a mis hijas, el examen lo da uno mismo, nunca para obtener una buena nota vas a gastar energías o demorarte mirando al del costado, al contrario. Nosotros trabajamos enfocados solo en nuestro producto”, dice la hija de Gisela Valcárcel que celebra el regreso de “América Hoy” liderando la audiencia en su horario.

“América Hoy” finalmente forjó su propio estilo y personalidad en el que tienen mucho que ver sus conductores...

Estamos convencidos de que el productor tiene la fórmula, somos personajes distintos que él ha puesto en una olla y ha hecho el estofado. Cada uno por sí solo es otra cosa, pero de verdad, el productor ha hecho la mezcla y es el capo de esto.

El productor los deja ser...

Lo que hacemos es ser nosotros mismos, antes la televisión estaba un poquito con algunas personas como incrustadas, y llegamos nosotros para decirnos nuestras cuatro verdades en la cara, pero, ojo, con respeto y cariño.

Pero también hay programas en los que el productor les dice a los conductores lo que deben decir.

No, a nosotros nadie nos dice lo que tenemos que hacer, no me gustaría tampoco, soy una mujer de 42 años, aunque siempre creen que soy bien tranquila, pero tengo una personalidad muy fuerte, soy bien blanco o negro. Papá Armando te lo puede decir o bien mi mamá, a mí no me puedes decir lo que tengo que hablar, ahí si tengo posiciones bien marcadas….

Has dicho cosas en el programa que no les ha gustado a otras conductoras.

En muchas oportunidades, si tú ves el programa es todos los días, y hay libertad de expresión, incluso cuando soltamos galas de “El Gran Show” y digo, no me parece lo que está haciendo Facundo, es mi cosecha, es lo que yo pienso.

O tu posición sobre el tema Melissa Paredes...

Todo es lo que yo pienso, yo soy así tal cual, siempre fue mi idea que entrar a la televisión no me cambie, para bien o para mal, yo soy la misma Ethel de cuando va al banco, al colegio de mis hijas, la misma sencilla, la misma que dice su opinión ante una infidelidad.

Siempre se dice que cuando una fórmula funciona, no hay que tocarla. ¿Tratarán de mantenerla?

Esperemos, eso lo sabe solo papá Armando, yo creo que como televidente te digo o como parte del equipo, cada uno de los integrantes del programa se ha ganado el corazón del público, es una familia querida. “América Hoy” es un formato original, es peruano, es un magacín divertido, hasta la secuencia de la cocina también tiene nuestro sello. Dar una receta a veces un poco tedioso y solo gusta a la gente que le gusta cocinar, pero nuestra propuesta es diferente.

En medio de tiempos difíciles, la misión de ustedes es entretener.

Nosotros no siendo un noticiero, siempre hemos estado pendientes de todo, desde la época del Covid, hasta en la coyuntura política porque nos afecta a todos. Pero nuestro trabajo es alegrar a la gente, estamos para eso, es lo mejor que sabemos hacer, alegrar, entretener, ese es el reto, los peruanos necesitamos ver televisión y alegrarnos. Para una pena más, para contar las tristezas que todos tenemos, no hace falta, cada uno las tiene en su casa.