La conductora de televisión Laura Borlini se presentó en “Amor y Fuego”, donde reveló a quien prefería entre Rodrigo Cuba y Anthony Aranda.

La presentadora participó en la dinámica “Valió la pena cambiar al ex”, en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. Uno de los casos presentados fue el de la modelo Melissa Paredes.

Al respecto, Borlini reveló que tenía preferencia por el exesposo de Paredes en lugar del bailarín. “Entre los dos, a mí me gusta muchísimo más Rodrigo Cuba, definitivamente. Me parece más aterrizado, más real. A Anthony lo veo muy superficial, no tan pensante”, señaló.

Sin embargo, más adelante, la argentina reconoció que la ex participante de “El Gran Show” parecía tener mejor química con el popular “Activador”. “Definidamente, ella va más con Anthony, no veo una relación funcional con Rodrigo Cuba. Con Anthony se lleva bien porque veo que son bastante parecidos”, indicó.

Melissa Paredes le responde a Karla Tarazona y Metiche por comparar al ‘Gato’ y al ‘Activador: “Un año y siguen con lo mismo”

No aguanto más. Melissa Paredes le puso un alto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’ tras las incómodas bromas relacionadas a Rodrigo Cuba y Anthony Aranda.

Esto ocurrió en una secuencia de ‘Préndete’, en donde los conductores comparaban a sus exparejas con los actuales y la producción decidió aprovechar el momento para comparar al ‘Gato’ Cuba con el Activador.

Es por ello que, el popular ‘Metiche’ incomodó a la actriz con sus comentarios sobre Anthony Aranda y automáticamente le puso un alto a su compañero de conducción.

