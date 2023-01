La conductora de “Préndete” Melissa Paredes defendió una vez más su relación con Anthony Aranda tras comparaciones con el futbolista Rodrigo Cuba.

Durante el programa de este 27 de enero, la presentadora de espectáculos fue cuestionada sobre a quién elegiría entre su pareja actual y su exesposo.

“Ya todos los superamos, ya pasó un año y siguen con lo mismo. Ustedes son los tóxicos que siguen llorando por sus ex cinco años después”, expresó Paredes.

Asimismo, la ex participante de “El Gran Show” hizo hincapié en que tiene la libertad de salir con quien quiere. “¿Con quien estoy? Yo tuve la potestad porque yo sí puedo elegir con quien estar, yo sí puedo elegir a quien yo quiera tener en mi vida, no tengo que estar con alguien por pena ni por plata ni por nada”, indicó.

Melissa Paredes: así reaccionó al ser ‘obligada’ a leer el mensaje de Rodrigo Cuba a Ale Venturo

El conductor de “Préndete” Kurt Villavicencio y Karla Tarazona presionaron a su compañera Melissa Paredes a que leyera el romántico mensaje de su exesposo Rodrigo Cuba dedicado a Ale Venturo.

“Feliz aniversario mi amor. El primero de muchos que están por venir, gracias por ser la mejor compañera que me pudo tocar, por estar conmigo en las buenas, las malas y las peores. Me demostraste que siempre estás conmigo en todo tipo de circunstancias, acompañándome en silencio en los momentos más difíciles, sin ti no lo hubiera logrado. Gracias por llenar mis días con todo el amor que tienes para dar, con cada una de tus locuras.”, escribió Cuba en su cuenta de Instagram.

