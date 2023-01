La conductora de TV, Andrea Llosa, se refirió a la reciente denuncia que recibió el futbolista Renato Tapia tras haberse negado a reconocer legalmente a su hijo de seis años.

“No sé si eres hombre, si no reconoces a tu hijo. Creo que si no quieres a tu hijo, no quieres a nadie. Yo soy mamá, por mis hijos hago lo que sea. Los que son mamá o papá entendemos que si a tu hijo le duele algo, quieres que te duela a ti primero”, contó Andrea Llosa a Infobae.

Luego continuó con: “lo más importante para cualquier persona es la identidad. ¿Se imaginan cómo puede ir creciendo este niño?”

Padre de Renato Tapia lo respalda: “La familia siempre apoya a las personas que uno quiere”

Luis Tapia, padre Renato Tapia, se pronunció acerca de la denuncia que recibió el del futbolista peruano por no querer firmar a su hijo de seis años.

Cabe señalar que tras la grave acusación que hizo Daniela Castro, madre del menor, en el programa “Magaly Tv La Firme”, Tapia emitió un comunicado aceptando su responsabilidad y negando no haberse encargado del hijo que concibió fuera de su matrimonio con Andrea Cordero.

“Primero, lamentar la forma como manejé el tema y pedirle disculpas públicas con cada una de las personas de mi familia que se vieron afectadas por ello”, mencionó en el texto.

Al respecto, el padre del deportista se mostró en contra de que el caso se haya hecho público. “Este es un tema personal, no es un tema que le interese a la gente porque no tiene nada que ver con su profesión”, expresó para Trome.

“Es un tema que lo está manejando él y si cree conveniente dará su opinión. Lo peor que se puede hacer es darle carne a los buitres, es lo peor que se puede hacer”, agregó más adelante.

Asimismo, al ser cuestionado si el deportista cuenta con su respaldo, Luis Tapia señaló que “la familia siempre apoya a las personas que uno quiere”.

