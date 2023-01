La conductora de “Préndete” Melissa Paredes se refirió al caso del futbolista Renato Tapia, quien fue denunciado por haberse negado a firmar a su hijo de seis años.

Cabe mencionar que en el programa “Magaly Tv La Firme” se dio a conocer que el deportista tiene un hijo de seis años fuera de su matrimonio con Andrea Cordero. Además, la madre del niño indicó que se negó a reconocerlo legalmente.

Al respecto, la ex participante de ‘El Gran Show’ se mostró consternada por el caso del futbolista. “Lamentablemente, en mi caso, no puedo opinar más allá de lo que no sé. A veces en televisión se habla mucho, se especula, se dice y al final, no es lo que parece”

“En este caso, no voy a dar mi opinión al respecto a la criatura, lo que sí decirle a Renato Tapia en tal caso, qué le cuesta firmar, yo creo que hay que ser varón también”, expresó Paredes.

Asimismo, Kurt Villavicencio condenó la manera de actuar de Tapia tras haberse enterado de la gestación de Daniela Castro.

“Cómo es posible que una persona que sale embarazada luego le pidan que vaya a vivir con el primo de Renato Tapia para que este primo la tenga un poco como secuestrada para que ella no publique fotografías del niño. En qué mundo se ve algo así”, mencionó el popular ‘Metiche’.

¿Cómo se conoció Renato Tapia con Daniela Castro?

La joven reveló en el programa de Magaly Medina que conoció a Renato Tapia en el 2003, ya que estudiaban en el mismo colegio y fueron pareja. Sin embargo, ambos siguieron sus caminos: ella se embarazó y tuvo a su primera hija a los 16 años y el futbolista se casó a los 19.