Johanna San Miguel se pronunció sobre las imágenes que viralizó el portal Instarándula, donde la involucran en un choque de auto. La conductora de TV contó que ella se encontraba auxiliando a una señora.

“Yo estaba manejando y delante de mí había un carro de una señora, cuando ella pasa un carro se le ha cruzado, el chico que iba muy rápido y chocó el carro de la señora. Yo he visto, fue un choque que yo nunca había visto en mi vida”, comentó en un inicio.

Luego continuó con: “yo he bajado e ido a ver porque he visto a la señora mal, he bajado y fui a ver qué pasaba. Fui a ver si podía ayudarla, fue una señora de la edad de mi mamá, como que me preocupé por ella”.





Johanna San Miguel niega estar involucrada en choque de auto

