La conductora de “Préndete” Melissa Paredes se refirió a las críticas que ha recibido el programa de espectáculos tras presentar un bajo rating.

Este 1 de febrero, los presentadores del show de Panamericana Televisión tomaron con humor los comentarios negativos, llevando un trampolín al set. “Ya que nos encanta que nos reboten. Reboten, pero no se ‘piquen’, para todos hay”, indicó la modelo.

Cabe mencionar que Samuel Suárez, creador de Instarándula, fue uno de los últimos en señalar que “Préndete” había tomado una mala decisión en contratar a Paredes como conductora. “Ya no funciona que hables del ‘Gato’, cambia de disco”, expresó.

Al respecto, la compañera de Karla Tarazona y Kurt Villavicencio hizo referencia a las constantes menciones que ha tenido en redes sociales sobre su desempeño como presentadora.

“Yo no entiendo, dicen ‘que no funciona’ y me dedican mil historias (en Instagram). Oigan, no paguen sus canjes conmigo, jamás lo promocionaré. A frustrados no promociono”, señaló la exesposa de Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes le responde a Karla Tarazona y Metiche por comparar al ‘Gato’ y al ‘Activador: “Un año y siguen con lo mismo”

No aguanto más. Melissa Paredes le puso un alto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’ tras las incómodas bromas relacionadas a Rodrigo Cuba y Anthony Aranda.

Esto ocurrió en una secuencia de ‘Préndete’, en donde los conductores comparaban a sus exparejas con los actuales y la producción decidió aprovechar el momento para comparar al ‘Gato’ Cuba con el Activador.

Es por ello que, el popular ‘Metiche’ incomodó a la actriz con sus comentarios sobre Anthony Aranda y automáticamente le puso un alto a su compañero de conducción.

