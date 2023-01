No la sueltan. Melissa Paredes fue vacilada por Karla Tarazona y ‘Metiche’ sobre el regalo que le daría a Ale Venturo por el nacimiento de su hija, fruto de su relación con Rodrigo Cuba. Es por ese motivo que sus compañeros mostraron un peluche que sería supuestamente obsequio que la modelo tendría para la pareja.

De inmediato, la también actriz aclaró la situación: “ Me vas a disculpar, pero jamás regalaría algo así ”, señaló. En ese sentido, descartó que hoy visitaría a la clínica a la empresaria para conocer a su bebé. Además, reveló que le envió un mensaje a Ale Venturo para felicitarla en esta nueva etapa en su vida.

Asimismo, pidió que dejen de recordar la etapa en que la fue pareja de Rodrigo Cuba. “ Yo creo que también ya, ya pasen la página ya pasó más de un año. Cada uno está en etapa maraviollosa de su vida con nuevo planes ”, sostuvo.

En cuanto a las imágenes donde aparece junto a Rodrigo Cuba, Ale Venturo y su pareja Anthony Aranda paseando en la playa, expresó que es su vida privada. “No me he pronunciado sobre esas imágenes para empezar nosotros no tenemos que ventilar lo que hacemos como apapás, yo creo que no es necesario decir por qué estabamos juntos, creo que es una situación que se dará siempre. Somos padres y seremos padres de toda la vida y esas cosas se quedarán en el pasado”, sentenció.

“Se especula tanto y se dice tanto y yo ya estoy cansada del tema. Me imagino que Ale también que es una mujer que está con su bebé, pasa un momento maravilloso”, añadió.

