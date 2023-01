Samantha Batallanos fue invitada al set de ‘Amor y Fuego’ donde confirmó que mantiene un vínculo con Jonathan Maicelo. Esto sucedió cuando Rodrigo González le preguntó en vivo sobre sus salidas con el boxeador. Según el conductor de televisión, sus seguidores le hicieron llegar unas imágenes donde Samantha se luce muy cercana al deportista.

En ese sentido, la modelo evitó dar mayores detalles sobre Maicelo. “No he venido a responder eso”, respondió en inicio. El popular ‘Peluchín’ no se quedó contento con la respuesta y siguió consultando: “¿Maicelo está soltero?”. Ante eso, Samantha respondió: “No sé, pregúntenle a él”.

A pesar de que la exreina de belleza no quiso ahondar en el tema aseguró que están “tranquilos”. “Estamos llevando las cosas de la mejor manera y muy bonito”.

Posteriormente, Rodrigo González le preguntó a la modelo qué era los que más le gustaba de Maicelo. “ Tiene muchas cosas y muchas cualidades que me gustan de él, por algo estamos compartiendo tanto ”, concluyó Samantha.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO