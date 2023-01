La ex chica reality Andrea San Martín se mostró emocionada de trabajar en su recientemente inaugurado estudio de maquillaje.

Cabe mencionar que, meses atrás, la expareja de Sebastián Lizarzaburu había dado a conocer que estaba trabajando como maquilladora. Asimismo, a través de su cuenta de Instagram, la influencer compartía las clientas que tenía cada día.

Finalmente, San Martín logró este año abrir su nuevo negocio, ubicado en San Isidro, donde afirma estar feliz de trabajar. “Nos vamos a nuestra segunda clienta en el estudio que nos está esperando. Así nos la pasamos trabajando. Ya más tarde es el momento del vacilón, pero primero hay que facturar. Facturen y luego hagan lo que quieran”, expresó.

Andrea San Martín opina sobre video de Sebastián Lizarzaburu al lado de varias mujeres en carwash

En su reciente visita a “D Mañana”, la ‘ojiverde’ dijo no sentirse celosa por los nuevos trabajos su expareja, pero le agradeció por aceptarlos cuando ya había terminado su relación.

“¿No te pone celosa ver a Sebastián en el carwash con tantas chicas lindas?”, cuestionó el popular ‘Metiche’ a la modelo.

“No, no, pero qué bien que se esperó hasta ya no estar conmigo para aceptar ese tipo de trabajo, me parece bien, yo creo que por respeto ni siquiera me hubiera preguntado, ni siquiera porque yo se lo diga, él ha sabido siempre manejar la situación (en el pasado)”, manifestó la ojiverde.

