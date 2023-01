Miguel ‘Chato’ Barraza se pronunció tras la denuncia expuesta en el programa de Magaly Medina sobre el abandono de la joven Andrea Muñoz en su última etapa de gestación. El cómico aseguró que tendrá una conversación de ‘hombre a hombre’ con José María.

“ Si ha cometido un error, espero que se enmiende, que sea responsable. Soy su padre, pero no ayayero. Además, hay una criatura de por medio y ese angelito no tiene la culpa. Espero verlo para poder hablar de hombre a hombre ”, declaró al diario Trome.

Según el artista, no ha visto a su hijo hace dos meses y la última vez que supo de él, lo vio enfocado en su relación: “Él es muy parco y está metido en la religión… me dijo que estaba bien, pero de cosas íntimas no me dijo nada. Tampoco estoy para preguntarle ¿con quién estás? ¿Con quién sales? Y esas cosas. Cada uno vive su vida, él tiene cerca de cuarenta años”, añadió.

Además, Miguel Barraza le pidió a Magaly Medina que no lo vuelve a mencionar porque su hijo tiene más de 40 años: “Y todo esto rebota en mí, porque Magaly Medina me mencionó varias veces en su programa… qué me tiene que meter a mí. Es mi hijo, pero tiene que ser responsable con sus cosas”, concluyó.

