La actriz Fiorella Cayo y el ex chico reality André Castañeda fueron captados disfrutando juntos de las playas del norte del país.

El programa “Amor y Fuego”, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, compartió imágenes de la presunta pareja vacacionando junto a la demás familia Cayo, además celebrando el cumpleaños de la también coreógrafa.

El ex participante de “Combate” publicó, en su cuenta de Instagram, una fotografía junto a la hermana de Stephanie Cayo con a un tierno mensaje: “Feliz cumpleaños churra”. “Muy churro tú pues. Viraste mi 2022 a uno muy especial”, le respondió.

En otra de las publicaciones, se observa a Cayo y Castañeda practicar Flyoard, deporte extremo que permite sobrevolar el mar.

“André Castañeda solamente tú me haces volar, caer al mar y volver a girar. No dejaría que nadie más me cargue con una mano y con la otra tenga el propulsor y la cámara mientras mantiene el equilibrio para no dejarme caer. Gracias por esa experiencia increíble que me regalaste y por cuidarme”, escribió la bailarina.

Miss Venezuela niega boicot a Alessia Rovegno en el Miss Universo: “Se sentó y lo rompió”

En una entrevista con el canal de YouTube de Luis Olavarrieta, Amanda Dudamel aseguró que el Miss Universo fue bastante tranquilo y todas se llevaron bien.

No obstante, Miss Venezuela pensó que era necesario dar explicaciones sobre el supuesto sabotaje en contra de Alessia Rovegno, sin respetar que la Miss Perú prefirió guardar silencio sobre lo ocurrido con su vestido y zapatos de gala antes de la competencia preliminar de Miss Universo.

“Hubo una situación que se malinterpretó porque Miss Perú comentó que había tenido problemas con su traje de gala final, pero en realidad fue que a ella se le rompió porque se sentó, pero en redes sociales la historia era que se lo habían roto y que le habían robado los tacones.”, expresó Amanda Dudamel.

