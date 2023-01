No aguanto más. Melissa Paredes le puso un alto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’ tras las incómodas bromas relacionadas a Rodrigo Cuba y Anthony Aranda.

Esto ocurrió en una secuencia de ‘Préndete’, en donde los conductores comparaban a sus exparejas con los actuales y la producción decidió aprovechar el momento para comparar al ‘Gato’ Cuba con el Activador.

Es por ello que, el popular ‘Metiche’ incomodó a la actriz con sus comentarios sobre Anthony Aranda y automáticamente le puso un alto a su compañero de conducción.

“ Ya todos los superamos, ya pasó 1 año y siguen con lo mismo. Ustedes son los tóxicos que siguen llorando por sus ex cinco años después ”, expresó la actriz.

Melissa Paredes tras comentario de Ethel Pozo por bajo rating de ‘Préndete’: “¿Por qué tanto odio?”

Melissa Paredes compartió un peculiar video en su cuenta de TikTok tras las declaraciones de Ethel Pozo donde fue consultada si veía el programa de la competencia, ‘Préndete’.

La respuesta que dio la hija de Gisela Valcárcel fue una gran sorpresa para todos, pues siempre se ha caracterizado por evitar entredichos.

“No la he visto, no tengo televisor ahora que nos robaron todos (risas). Te juro”, declaró Ethel para El Popular.

“No tengo computadora, ni nada. No suelo ver a la competencia porque siento que la energía se te puede ir”, añadió la conductora. Recordemos que, Pozo sufrió el hurto de sus pertenencias en su casa ubicada en Surco.

Tras ello, Melissa Paredes no dudó en pronunciarse y publicó un clip en TikTok y muchos usuarios lo tomaron como indirecta para la hija de la popular ‘Señito’: “¿Por qué tanto odio? Si ya me sacaste, se supone que todas son mejor que yo y están más felices sin mí”, escribió Melissa en su video, mientras baila con la canción que tiene por letra: “Deja la tiradera chica. Uno no necesita apagar la luz de otra para poder brillar”, sentenció la actriz.

