Luego de ser captada muy cariñosa hace unos días con André Castañeda, la actriz Fiorella Cayo fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, y pese a las imágenes, negó cualquier relación sentimental con el deportista.

La integrante del clan Cayo indicó que lo único que la une con Castañeda es “una linda amistad”. Sin embargo, la artista no supo que responder cuando el reportero le consultó por la química y comentó que solo buscan cosas donde no hay.

Fiorella Cayo y André Castañeda disfrutan playas del norte: “Solamente tú me haces volar”

La actriz Fiorella Cayo y el ex chico reality André Castañeda fueron captados disfrutando juntos de las playas del norte del país.

El programa “Amor y Fuego”, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, compartió imágenes de la presunta pareja vacacionando junto a la demás familia Cayo, además celebrando el cumpleaños de la también coreógrafa.

El ex participante de “Combate” publicó, en su cuenta de Instagram, una fotografía junto a la hermana de Stephanie Cayo con a un tierno mensaje: “Feliz cumpleaños churra”. “Muy churro tú pues. Viraste mi 2022 a uno muy especial”, le respondió.

En otra de las publicaciones, se observa a Cayo y Castañeda practicar Flyoard, deporte extremo que permite sobrevolar el mar.

“André Castañeda solamente tú me haces volar, caer al mar y volver a girar. No dejaría que nadie más me cargue con una mano y con la otra tenga el propulsor y la cámara mientras mantiene el equilibrio para no dejarme caer. Gracias por esa experiencia increíble que me regalaste y por cuidarme”, escribió la bailarina.

