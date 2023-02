Mario Vargas Llosa concedió una entrevista a El Mundo de España, donde revela que estuvo muy enamorado de Isabel Preysler.

“Su vida ha tenido siempre una parte pública, que en los últimos años se ha intensificado. Ha estado en el epicentro de una burbuja que puede resultar irreal. ¿Cómo definiría esa vivencia? ¿Se sentía un poco entomólogo?”, le pregunta El Mundo en relación con Isabel Preysler. Y él responde: “No, no, yo estaba muy enamorado de Isabel. Pero digamos, ese mundo no es mi mundo”.

En otro momento de la entrevista, el escritor remarca que “nunca jamás en la vida se me hubiera ocurrido ridiculizar a Isabel”.

“No haciendo ninguna declaración. Yo no he hecho ninguna sobre Isabel. Y he tenido durante un mes periodistas, periodistas desde las siete de la mañana plantados en el portal. Salía a caminar y ya me los encontraba”, expresó Vargas Llosa.

