Yahaira Plasencia: “Mi próximo objetivo será buscar un Grammy Latino”.

Yahaira Plasencia habló sobre su reciente nominación a los “Premios Lo Nuestro 2023″, en la categoría Tropical, donde compite con artistas de talla mundial como el dominicano Romeo Santos y Marc Anthony, entre otros.

“Me siento feliz y agradecida de poder representar al Perú en los Premios lo Nuestro y muy agradecida del gran apoyo en votaciones que vengo recibiendo de mis compatriotas, de los medios de comunicación y de muchos artistas amigos que me apoyan. Ser la única mujer en la categoría tropical es un orgullo para mí. Me siento bendecida, gracias Dios y gracias a mi equipo, a mi familia, a mis ‘Yahalovers’, a mi productor Sergio George y a Ator Untela por confiar en mí”, afirma Yahaira.

“ Esta nominación es una señal de que estamos haciendo bien el trabajo. Que todo el esfuerzo y sacrificio han valido la pena. No pararé hasta ir por los Billboards o por un Grammy Latino, ese será mi próximo objetivo. La votación es solo hasta el 5 de febrero, por favor, compartan el link y voten. Regalémosle juntos una alegría al Perú”, acota la artista.

