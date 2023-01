Yahaira Plasencia se encuentra en una gran etapa en su vida artística tras ser nominada a los ‘Premios Lo Nuestro’ de este año. La cantante es una de las nominadas a la categoría “Canción del Año Tropical” con su tema “La Cantante”. Sin embargo, en la página oficial de la ceremonia, fue confundida con un artista mexicano.

El instragram oficial de ‘Premios Lo Nuestro’, compartió su nominación pero cometieron un error al etiquetar a otro artista llamado ‘Yahritza y su Esencia’. Esto llamó la atención y causó alboroto entre los cibernautas.

Foto: Premios Lo Nuestro/Instagram

Debido a ello, los usuarios no dudaron en comentar que la internacionalización de Yahaira no sería muy popular. “Ni la conocen a la Yaha, han etiquetado a otra persona”, “Es Yahaira Plasencia”, “Premio lo Nuestro te has equivocado, el nombre es Yahaira Plasencia, no lo que dice ahí”, fueron algunos mensajes sobre lo sucedido.

