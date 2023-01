Austin Palao habló sobre su relación sentimental con Flavia Laos y reveló las dificultades de mantener un romance a distancia. Desde que llegaron a sus vacaciones de Brasil, la modelo continuó viajando por varios países como influencer mientras que el chico reality decidió volver a ‘Esto es Guerra’ donde deberá cumplir un contrato y esto impediría que acompañara a su novia.

Según indicó Austin Palao, mantener un relación a distancia es complicado pero resaltó que tiene una buena comunicación con Flavia Laos.

“ Sabemos que nuestro trabajo de por sí es complicado, hay que tener bastante comunicación, ella está cumpliendo sus sueños, sus metas. Un orgullo para mí verla, desde donde me toca verla. Muy feliz de que esté alcanzado las cosas que se ha propuesto en base a su enfoque y sacrificio ”, expresó.

“ Es bien complejo mantener una relación de ese nivel, pensé que iba a ser un poco más fácil, pero no lo es. Hay que conversar bastante, hay que ser empático, entonces, nada es fácil. Nada de lo que valga la pena será fácil. Hoy por hoy estamos viviendo un momento súper lindo y que se mantenga así. Vivimos el ahora y eso es lo que importa”, añadió.

Por otro lado, el cantante no tuvo problemas en confesar que Flavia le abrió puertas en el mercado extranjero y detalló que aún no ha hecho audiciones para alguna película o serie.

“Flavia es de las personas que le gusta ayudar y lo ha hecho conmigo, sí, obviamente. El viaje que tenía de Netflix en el que salió y que lo grabó un año antes, así que no pasa nada, aclarando. Conocí al grupo de sus amigos y muy buena onda (...) ¿Audiciones? no he hecho aún. Vamos a ver qué pasa”, sentenció.

