Carlos Alcántara, el popular Cachín, fue uno de los invitados al set del programa de YouTube de la periodista Verónica Linares, donde contó un desagradable momento con un productor de TV.

“He tenido programa para niños, yo invitaba a los chibolos de mi barrio, de al frente, de más allá, y los llevaban para atrás”, comentó Alcántara.

Luego continuó con: “tenía que mandar a comerciales y siempre chapaba a un chibolo de mi barrio. Venía por, que no te voy a decir el nombre, y me decía: ‘Pero tú no entiendes que (el gerente) no quiere que saquen cholos en la televisión’”.

Verónica Linares quedó sorprendida y, por más que intentó, no pudo dar con el nombre de gerente que hizo mención Cachín, quien agregó que de revelar su identidad, seguramente “le mandaban la moto”.

